Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Hernanes e Orejuela fazem trabalhos no Reffis em treino do São Paulo

Volante e lateral-direito apresentaram dores e tiveram atividades especiais na parte interna do CT. Profeta alternou com exercícios no gramado...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 13:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2021 às 13:53
Crédito: Divulgação/São Paulo
O São Paulo seguiu os treinamentos do elenco na manhã desta terça-feira (06), no CT da Barra Funda. Ainda sem saber quando volta a jogar, a comissão técnica de Crespo prepara os atletas para a volta dos campeonatos.
Tchê Tchê na lista: veja os jogadores mais caros da história do São Paulo
No entanto, dois jogadores foram motivos de preocupação. O lateral-direito Orejuela e o meia Hernanes fizeram trabalhos no Reffis. Com dores na coxa, o colombiano não participou das atividades no campo, enquanto o Profeta reclama de dores musculares e alternou as atividades no gramado e tratamento.
CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 Sem uma data para voltar a jogar, os atletas não devem ser problemas para estarem à disposição de Crespo. Ao longo da semana, o elenco do Tricolor deve treinar todos os dias, pelo período da manhã, voltando a folgar apenas no próximo domingo (11). O clube espera uma definição do Ministério Público juntamente com a Federação Paulista de Futebol para saber quando voltará a jogar. A última partida da equipe aconteceu no dia 13 de março, na derrota por 2 a 1 para o Novorizontino, fora de casa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados