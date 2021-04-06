Hernanes e Orejuela fazem trabalhos no Reffis em treino do São Paulo

O São Paulo seguiu os treinamentos do elenco na manhã desta terça-feira (06), no CT da Barra Funda. Ainda sem saber quando volta a jogar, a comissão técnica de Crespo prepara os atletas para a volta dos campeonatos.

No entanto, dois jogadores foram motivos de preocupação. O lateral-direito Orejuela e o meia Hernanes fizeram trabalhos no Reffis. Com dores na coxa, o colombiano não participou das atividades no campo, enquanto o Profeta reclama de dores musculares e alternou as atividades no gramado e tratamento.

CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 Sem uma data para voltar a jogar, os atletas não devem ser problemas para estarem à disposição de Crespo. Ao longo da semana, o elenco do Tricolor deve treinar todos os dias, pelo período da manhã, voltando a folgar apenas no próximo domingo (11). O clube espera uma definição do Ministério Público juntamente com a Federação Paulista de Futebol para saber quando voltará a jogar. A última partida da equipe aconteceu no dia 13 de março, na derrota por 2 a 1 para o Novorizontino, fora de casa.