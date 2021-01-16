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futebol

Hernanes, do São Paulo, testa positivo para o novo coronavírus

Profeta foi diagnosticado com a Covid-19 em exame feito antes da partida contra o Athletico-PR, neste domingo (17), e desfalcará o Tricolor em três partidas do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2021 às 14:28

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 14:28

Crédito: Divulgação/saopaulofc.net
O meia Hernanes foi diagnosticado com o novo coronavírus. O resultado saiu no exame obrigatório antes do duelo entre São Paulo e Athletico-PR, neste domingo (17), às 16h, pela 30ª rodada do Brasileirão, na Arena da Baixada, em Curitiba. O atleta não apresenta sintomas da doença.
Além da partida diante do Furacão, o Profeta também não ficará à disposição contra Internacional e Coritiba, pelas 31ª e 32ª rodadas da competição nacional respectivamente. O camisa 15 está em isolamento, conforme o protocolo a ser respeitado durante o período de contágio da Covid-19.
> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosNo início desta semana, o elenco são paulino já havia sido submetido a uma bateria de de testes, mas ninguém foi positivado, diferentemente da segunda série, realizada na quinta-feira (14), onde Hernandes recebeu a resposta de contaminação.
Além de Hernandes, o atacante Toró segue em isolamento. O jogador foi diagnosticado com o novo coronavírus antes da derrota por 4 a 2 do Tricolor diante do Red Bull Bragantino, no dia 6 de fevereiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, e ainda cumpre a sua quarentena antes de voltar às atividades.

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