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Hernanes corre no gramado e São Paulo finaliza preparação; veja provável time contra o Atlético-MG

Volante se recupera de lesão e avançou em processo de recuperação. Tricolor joga sem quatro titulares diante do Galo, às 16h, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2021 às 15:41

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 15:41

Crédito: Reprodução/São Paulo
O São Paulo treinou na manhã deste sábado (12), no CT da Barra Funda e encerrou a preparação para encarar o Atlético-MG, às 16h, no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
COLUNA DE VÍDEO: Setoristas do São Paulo no L! analisam sequência do time e falam sobre possíveis reforços
Entre as novidades, o volante Hernanes, que se recupera de uma contraturamuscular no tronco, correu em volta do gramado, mas ainda não volta nesta partida contra o Galo. Inclusive, ele não será o único desfalque do time de Hernán Crespo.
VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO Além do Profeta, outro desfalque é do equatoriano Arboleda. O zagueiro já vinha ficando de fora da escalação por conta de sua presença na seleção equatoriana nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Convocado para a disputa da Copa América, ele será baixa do São Paulo até pelo menos o dia 27 desse mês.
No entanto, o setor de meio-campo é o mais prejudicado pelos desfalques da equipe de Hernán Crespo. O primeiro deles, Luan, está com um edema na coxa e segue em recuperação. O problema deixou o camisa 13 de fora do jogo contra o Atlético Goianiense, pela segunda rodada do Brasileirão e o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o 4 de Julho. Benítez e Daniel Alves estão fora do elenco desde o primeiro jogo da final do Paulistão, no dia 20 de maio, quando ambos deixaram o campo ainda no primeiro tempo. Benítez sofre com um estiramento na coxa, enquanto Dani teve lesão detectada no joelho.
Um provável time tem: Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Rodrigo Nestor, Liziero, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano e Pablo. O São Paulo enfrenta o Atlético-MG às 16h, neste domingo (13), no Mineirão.

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