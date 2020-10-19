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Hernanes corre em volta do campo e avança em recuperação

Meio-campista do São Paulo está em tratamento de um estiramento muscular na coxa direita e trabalhou com os fisioterapeutas no gramado do CT da Barra Funda...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2020 às 18:36

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 18:36

Crédito: Hernanes está em evolução no CT da Barra Funda (Divulgação/saopaulofc.net
O meia Hernanes está avançando na recuperação do estiramento muscular na coxa direita. Nesta segunda-feira, o São Paulo divulgou que o Profeta foi aos gramados do CT da Barra Funda e fez um trabalho supervisionado pelos fisioterapeutas do clube. O exercício demonstra que o jogador está mais próximo de retornar aos trabalhos com bola, mas ainda não tem um prazo estipulado para voltar aos treinos com bola.
Hernanes se machucou no primeiro tempo da partida contra o River Plate, no dia 30 de setembro. Naquela ocasião, o Profeta sentiu o estiramento ainda no primeiro tempo e foi substituído no intervalo da partida em Avellaneda, na Argentina. Dali em diante, o jogador trabalha em dois períodos no Reffis do CT da Barra Funda para se recuperar o mais breve possível. Embora tenha demonstrado avanço em sua recuperação, Hernanes não tem condições de entrar em campo contra o Binacional, na próxima terça-feira, no jogo que marca a despedida do São Paulo da Copa Libertadores 2020. O meio-campista seguirá cumprindo a programação do departamento médico até que seja liberado para voltar aos treinos com bola ao lado de seus companheiros.
Além de Hernanes, o Reffis do São Paulo conta com outros seis nomes: Liziero, Walce, Juanfran, Igor Vinícius, Rojas e Lucas Perri.

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