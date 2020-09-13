Hernández revela não ter desejo de deixar o Bayern no momento, mas destaca 'coisas complicadas'

Contratado pelo Bayern de Munique, Lucas Hernández não conseguiu se firmar no clube bávaro. Em entrevista ao "Telefoot", o francês revelou que não pretende deixar a Alemanha, mas não descarta no futuro se as coisas continuarem assim.
- Sair agora? Não penso nisso. Ainda tenho quatro anos de contrato, mas se as coisas continuarem assim, complicadas irei analisar. Vai depender desta temporada.
Na última temporada pelo Bayern de Munique, Lucas Hernández participou de 25 jogos, não marcou gols e deu duas assistências.