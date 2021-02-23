Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Hernán Crespo e Muricy visitam CT das categorias de base do São Paulo

O novo treinador do Tricolor conheceu as instalações do clube em Cotia ao lado do atual coordenador técnico e ex-treinador Muricy Ramalho, ídolo do time...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2021 às 09:30

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 09:30

Crédito: Divulgação/São Paulo
Na tarde desta segunda-feira (22), o recém contratado treinador do São Paulo, Hernán Crespo, conheceu o Centro de Formação de Atletas do clube, na cidade de Cotia (SP). As instalações foram apresentadas pelo coordenador de futebol do São Paulo, Muricy Ramalho.Veja como está o São Paulo na reta final do Campeonato Brasileiro!
Os dois não foram ao Rio de Janeiro para assistir a partida do São Paulo contra o Botafogo, no Nilton Santos, que terminou em vitória dos donos da casa, por 1 a 0, confronto válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, assim, o argentino utilizou a segunda-feira para conhecer CT.
O diretor-executivo de futebol de base, Marcos Biasotto, foi quem recepcionou a delegação Tricolor, acompanhado pelos diretores associados, Davi Lisboa e Francesco Moretto.
Crespo estreará no comando da equipe no próximo domingo (28), às 20h30, contra o Botafogo-SP, no Morumbi, na partida que marca a primeira rodada do Campeonato Paulista.As categorias de base do São Paulo devem ser uma maneira de driblar a dívida do clube, que já é de cerca de R$ 600 milhões, fazendo com que o time não consiga fazer grandes investimentos para a temporada.
Na temporada de 2020/21, pouco mais da metade do elenco profissional foi montado com jogadores revelados em Cotia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Soberania industrial: o aço é o alicerce dessa construção
Imagem de destaque
“O ativo intangível é o que conecta as marcas às pessoas”, diz Luiz Lara, autor e publicitário
Programa CBN Vitória com Fernanda Queiroz
CBN Vitória ao vivo: o esquema de mobilidade e transporte para Festa da Penha e show do Guns N' Roses

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados