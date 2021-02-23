Hernán Crespo e Muricy visitam CT das categorias de base do São Paulo

Crédito: Divulgação/São Paulo

Na tarde desta segunda-feira (22), o recém contratado treinador do São Paulo, Hernán Crespo, conheceu o Centro de Formação de Atletas do clube, na cidade de Cotia (SP). As instalações foram apresentadas pelo coordenador de futebol do São Paulo, Muricy Ramalho.Veja como está o São Paulo na reta final do Campeonato Brasileiro!

Os dois não foram ao Rio de Janeiro para assistir a partida do São Paulo contra o Botafogo, no Nilton Santos, que terminou em vitória dos donos da casa, por 1 a 0, confronto válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, assim, o argentino utilizou a segunda-feira para conhecer CT.

O diretor-executivo de futebol de base, Marcos Biasotto, foi quem recepcionou a delegação Tricolor, acompanhado pelos diretores associados, Davi Lisboa e Francesco Moretto.

Crespo estreará no comando da equipe no próximo domingo (28), às 20h30, contra o Botafogo-SP, no Morumbi, na partida que marca a primeira rodada do Campeonato Paulista.As categorias de base do São Paulo devem ser uma maneira de driblar a dívida do clube, que já é de cerca de R$ 600 milhões, fazendo com que o time não consiga fazer grandes investimentos para a temporada.