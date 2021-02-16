Hernán Crespo chega ao Brasil e afirma: 'O São Paulo é muito grande'

Crédito: Divulgação/São Paulo

O novo técnico do São Paulo, Hernán Crespo desembarcou no Aeroporto de Guarulhos no começo da tarde desta terça-feira (16). O argentino assinou contrato por duas temporadas com o Tricolor e terá a missão de tirar o clube da seca de títulos, que já dura oito anos. Crespo é mais um! Relembre os argentinos na história do São Paulo

Crespo se dirigiu a um hotel na capital paulista e terá um almoço e um encontro com a diretoria para inciar o planejamento do clube. Ainda hoje, ele deve conhecer as instalações do CFA Laudo Natel, em Cotia. Crespo falou rapidamente com a imprensa no saguão no desembarque.

- Vi todas as últimas partidas do São Paulo. É muita responsabilidade. A responsabilidade é porque o São Paulo é muito grande. Amanhã seguramente vou conhecer o elenco - afirmou ao passar pelos jornalistas.

O restante de sua comissão técnica irá chegar até o dia 23 de fevereiro, perto da última rodada do Campeonato Brasileiro. A partir dessa data, ele comandará os primeiros treinos com o elenco. Portanto, é provável que o treinador só estreie na primeira rodada do Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP, dia 28 de fevereiro, às 20h30, no Morumbi.Após chegar em São Paulo, Crespo deve conhecer as instalações do clube como o CT da Barra Funda e o Estádio do Morumbi. O elenco se reapresenta nesta terça depois da vitória sobre o Grêmio, por 2 a 1, de virada, em Porto Alegre. Crespo deve ser apresentado na próxima quarta-feira.