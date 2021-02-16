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Hernán Crespo chega ao Brasil e afirma: 'O São Paulo é muito grande'

Treinador argentino desembarcou nesta terça-feira no Aeroporto de Guarulhos...
LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2021 às 13:32

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 13:32

Crédito: Divulgação/São Paulo
O novo técnico do São Paulo, Hernán Crespo desembarcou no Aeroporto de Guarulhos no começo da tarde desta terça-feira (16). O argentino assinou contrato por duas temporadas com o Tricolor e terá a missão de tirar o clube da seca de títulos, que já dura oito anos. Crespo é mais um! Relembre os argentinos na história do São Paulo
Crespo se dirigiu a um hotel na capital paulista e terá um almoço e um encontro com a diretoria para inciar o planejamento do clube. Ainda hoje, ele deve conhecer as instalações do CFA Laudo Natel, em Cotia. Crespo falou rapidamente com a imprensa no saguão no desembarque.
- Vi todas as últimas partidas do São Paulo. É muita responsabilidade. A responsabilidade é porque o São Paulo é muito grande. Amanhã seguramente vou conhecer o elenco - afirmou ao passar pelos jornalistas.
O restante de sua comissão técnica irá chegar até o dia 23 de fevereiro, perto da última rodada do Campeonato Brasileiro. A partir dessa data, ele comandará os primeiros treinos com o elenco. Portanto, é provável que o treinador só estreie na primeira rodada do Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP, dia 28 de fevereiro, às 20h30, no Morumbi.Após chegar em São Paulo, Crespo deve conhecer as instalações do clube como o CT da Barra Funda e o Estádio do Morumbi. O elenco se reapresenta nesta terça depois da vitória sobre o Grêmio, por 2 a 1, de virada, em Porto Alegre. Crespo deve ser apresentado na próxima quarta-feira.
O treinador já assistiu algumas partidas do São Paulo e recebeu relatórios de jogadores, como posição preferida, mapa de calor, entre outras estatísticas. Além disso, ele terá que dar um parecer sobre alguns jogadores que estão encerrando contrato, como os atacantes Rojas e Carneiro e o lateral-direito Juanfran. Portanto, os próximos dias serão de muito trabalho para o São Paulo, em início de um novo planejamento para colher bons frutos.

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