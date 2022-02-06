Hercílio Luz goleia o Figueirense pelo Campeonato Catarinense

Pela 5ª rodada do Campeonato Catarinense, no estádio Aníbal Costa, o Hercílio Luz atropelou o Figueirense pelo placar de 4 a 1. A vitória veio com muita tranquilidade e começou a ser construída ainda na etapa inicial com dois gols de Tito, aos 15 e 35 minutos. O Figueira diminuiu o placar antes do intervalo, gol de Gustavo Henrique. No segundo tempo, o Leão do Sul marcou o terceiro, aos 8 minutos, gol de Dentinho. O gol que sacramentou a goleada foi de Lucas Pederzoli, já no fim do jogo.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa próxima rodada, o Hercílio Luz enfrenta o Concórdia, no estádio Domingos Lima, dia 09 de fevereiro. Já o Figueirense entra em campo no dia seguinte contra o Marcílio Dias, no Orlando Scarpelli.

O JOGOPRIMEIRO TEMPOHERCÍLIO LUZ DOMINA NO INÍCIO DA PARTIDAJogando em seus domínios, o Hercílio Luz fez valer o mando de campo e partiu para cima do Figueirense no início da partida. Apostando muito na bola aérea, o time do Leão criou boas chances para marcar e sem dar oportunidades de gol para o Figueira.

MELHOR NO JOGO, HERCÍLIO LUZ TRANSFORMA SUA SUPERIORIDADE EM GOLSQuanto mais o tempo passava mais crescia a superioridade do Hercílio Luz, que logo transformou o seu domínio em gols.

Aos 15 minutos, Tito recebeu dentro da área, passou pelo marcador e bateu para abrir o marcador: 1 a 0. O Figueirense até acordou um pouco no jogo e tentou o empate, mas acabou mesmo tomando o segundo. Aos 35 minutos, Tito recebeu passe, adiantou e soltou o pé para finalizar e ampliar: 2 a 0.

FIGUEIRENSE DIMINUI E AINDA QUASE EMPATACom dois gols de desvantagem, o Figueira desceu em busca de diminuir o prejuízo antes do intervalo. Aos 39, Jhon Cley efetuou ótimo cruzamento. Gustavo Henrique subiu e cabeceou no canto: 1 a 2. O goleiro Matheus ainda tocou na bola, mas ela entrou no cantinho.

O Figueirense cresceu com o gol e criou oportunidades para marcar, mas o Hercílio Luz conseguiu segurar bem a pressão no fim do primeiro tempo e descer para o intervalo com a vantagem no marcador.

SEGUNDO TEMPOFIGUEIRENSE CRIA CHANCES, TEM GOL ANULADO E AINDA TOMA O TERCEIROO Figueirense voltou do intervalo a mil por hora e no embalo do fim do primeiro tempo. Criou boas oportunidades para fazer o gol de empate e ainda chegou a ter um gol anulado. Mas o Hercílio Luz segurou a pressão e ainda conseguiu marcar mais um gol.

Aos 8 minutos, após cruzamento do lado esquerdo, Dentinho mostrou todo o seu oportunismo e inteligência, antecipou todo mundo e colocou a bola para dentro para fazer mais um gol para o Hercílio Luz: 3 a 1.

Hercílio mata o jogo no fimO gol desanimou a equipe do Figueirense. O Hercílio Luz retomou domínio do jogo e criou várias oportunidades ao longo da etapa complementar. O gol que sacramentou a vitória surgiu quase nos minutos finais.

Aos 42 minutos, em belíssimo contra-ataque, Garraty passou a bola para o meia Lucas Pederzoli. Frente a frente com o goleiro adversário, ele tocou tirando do goleiro e marcou o gol da goleada: 4 a 1 para o Hercílio Luz.