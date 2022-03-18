Hercílio Luz confia no sistema defensivo para avançar, e Kadu Ribeiro ganha destaque na defesa

Com sete gols sofridos em 11 jogos na primeira fase do Campeonato Catarinense, o Hercílio Luz avançou para as quartas de final com a segunda melhor defesa entre os 12 times que estiveram na primeira fase. Agora, a equipe enfrenta o Figueirense neste domingo (20), às 11h, no Estádio Anibal Torres Costa, no jogo de volta, na tentativa de reverter o resultado negativo do primeiro confronto, que terminou 1 a 0 para o adversário.

Atuando em todos os jogos da equipe campeonato estadual, o zagueiro Kadu Ribeiro é uma das esperanças do grupo para buscar o resultado. Ele somou 994 minutos de jogo somente nestes três primeiros meses do ano de 2022.

Revelado pelo Fluminense e com seis anos de passagem pelo clube, o zagueiro também jogou no Estoril Praia, equipe Sub-23, na temporada 18/19, uma das bases mais fortes de Portugal e atual bicampeã da Liga Revelação, o Campeonato de Aspirantes em Portugal. Na Península Ibérica, Kadu fez 23 jogos e manteve a alta minutagem, ponto positivo na carreira do atleta, chegando aos quase 2 mil de jogo em apenas uma temporada.

- Todos os clubes na minha carreira me ajudaram bastante a ser quem sou hoje. Meu período no Fluminense foi algo incrível, que levo para toda minha vida, foram seis anos de muitos aprendizados e os meus primeiros passos no futebol. No Estoril, pude perceber ainda mais a importância da tática no futebol, o mister variava bastante o modo de jogo com linhas mais baixas e linhas altas e, nós, centrais, precisávamos nos impor, falando bastante um com o outro. A comunicação é muito importante para criarmos uma defesa sólida – afirmou o jovem Kadu.

Além de Fluminense e Vasco, clubes que “criaram” o jovem zagueiro. Kadu também tem passagens por Americano-RJ, Macaé, Grêmio Prudente e Luverdense, última equipe dele antes de migrar para sua atual equipe.

O Hercílio Luz precisa reverter o resultado negativo na primeira partida das quartas de final diante o Figueirense, quando saiu derrotado pelo placar mínimo de 1 a 0. O time decide em casa por ter a segunda melhor campanha geral da primeira fase.

- Sabemos que será um jogo difícil diante a equipe do Figueirense. É um clube que tem muito nome a nível nacional e estadual também, claro. Chegamos até aqui como coletivo e vamos manter isso até o final. Os resultados na primeira fase comprovam que a gente tem potencial para alcançar voos maiores na competição e vamos à busca disso com todas as forças. É o jogo da nossa vida, nossa permanência na competição – finalizou.