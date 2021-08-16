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futebol

Henry não se empolga com PSG de Messi, Neymar e Mbappé: 'Demais para o meu gosto'

Lenda francesa apontou falhas defensivas e a necessidade por equilíbrio para o Paris alcançar o topo...

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 ago 2021 às 11:00
Crédito: Thierry Henry fez alertas referentes ao PSG (DIVULGAÇÃO/MONACO
Nem uma das maiores janelas de transferências da história fazem o PSG ser unanimidade dentro do futebol. Personagem da semana com Lionel Messi sendo o principal reforço do pacotão, o 'supertime' parisiense não empolgou o ex-jogador Thierry Henry.+ Veja a posição do PSG no Campeonato FrancêsCarrasco do Brasil na Copa de 2006, a lenda francesa alertou Mauricio Pochettino sofre falhas defensivas. Segundo Henry, o PSG 'levam gols demais'. Vale frisar que a equipe de Paris ainda não conta com Sergio Ramos e Marquinhos.
- Quando você tem jogadores super-humanos, é mais fácil. Mas quando eu vejo como o Paris está evoluindo neste momento... Eles levam gols demais para o meu gosto se quiserem ir mais longe. É verdade que tinham desfalques, mas o equilíbrio é o mais importante - disse no programa Dimanche Soir Football do Prime Video.
O ex-atacante deu a declaração após a vitória por 4 a 2 do Paris Saint-Germain sobre o Strasbourg, no último sábado, pelo Campeonato Francês. Ele destaca que além do poder ofensivo do trio Messi, Neymar e Mbappé, é vital procurar o equilíbrio dentro do time.
- Sempre falamos de grandes jogadores indo para frente. Mas é preciso equilíbrio. Conversamos sobre o time que eu joguei (com Messi e Eto'o) no Barcelona, mas as pessoas esquecem de apontar que nós não levávamos muitos gols - afirmou.
Por fim, ainda faz uma alerta referente ao sonho de conquista do PSG.
- No geral, os times que não levam muitos gols não estão longe do título, mesmo da Champions League - resumiu.

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