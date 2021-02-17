Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Henry está próximo de assumir clube da segunda divisão inglesa

De acordo com o Daily Mail, o ex-jogador e agora técnico do Montreal Impact é o principal alvo do Bournemouth para substituir Jason Tindall...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2021 às 14:08

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 14:08

Crédito: Reprodução
Thierry Henry está muito próximo de assumir seu primeiro clube na Inglaterra. De acordo com o "Daily Mail", desde que o Bournemouth demitiu Jason Tindall, o atual comandante do Montreal Impact, dos Estados Unidos, é o favorito para chegar à equipe.
Patrick Vieira, ex-companheiro de seleção francesa, e David Wagner, que comandou o Huddersfield, também estavam nessa lista. Frank Lampard foi sondado, mas disse pretender fazer uma pausa após a demissão do Chelsea.
A ideia do Bournemouth é conseguir a promoção de volta à Premier League, enquanto no Campeonato eles são agora o sexto lugar na tabela de classificação.O Bournemouth deseja a promoção para retornar à Premier League. Na segunda divisão inglesa, o clube ocupa o sexto lugar na tabela e, por enquanto, se classifica para os playoffs.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados