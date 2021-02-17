Henry está próximo de assumir clube da segunda divisão inglesa

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Thierry Henry está muito próximo de assumir seu primeiro clube na Inglaterra. De acordo com o "Daily Mail", desde que o Bournemouth demitiu Jason Tindall, o atual comandante do Montreal Impact, dos Estados Unidos, é o favorito para chegar à equipe.

Patrick Vieira, ex-companheiro de seleção francesa, e David Wagner, que comandou o Huddersfield, também estavam nessa lista. Frank Lampard foi sondado, mas disse pretender fazer uma pausa após a demissão do Chelsea.