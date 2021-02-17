Henry está próximo de assumir clube da segunda divisão inglesa

Thierry Henry está muito próximo de assumir seu primeiro clube na Inglaterra. De acordo com o "Daily Mail", desde que o Bournemouth demitiu Jason Tindall, o atual comandante do Montreal Impact, dos Estados Unidos, é o favorito para chegar à equipe.
Patrick Vieira, ex-companheiro de seleção francesa, e David Wagner, que comandou o Huddersfield, também estavam nessa lista. Frank Lampard foi sondado, mas disse pretender fazer uma pausa após a demissão do Chelsea.
A ideia do Bournemouth é conseguir a promoção de volta à Premier League, enquanto no Campeonato eles são agora o sexto lugar na tabela de classificação.O Bournemouth deseja a promoção para retornar à Premier League. Na segunda divisão inglesa, o clube ocupa o sexto lugar na tabela e, por enquanto, se classifica para os playoffs.