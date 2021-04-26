Henry e Shearer entram no Hall da Fama da Premier League

Crédito: EDDIE KEOGH

Thierry Henry e Alan Shearer são os primeiros nomes a ingressarem no Hall da Fama da Premier League. O francês brilhou com a camisa do Arsenal e conquistou dois títulos do Campeonato Inglês, além de ter sido artilheiro do torneio em quatro oportunidades. Já o inglês é o maior artilheiro da história da competição com 260 gols marcados e um troféu com o Blackburn.O goleador, que também tem passagem marcante pelo Newcastle, se emocionou ao receber o prêmio.

- Quando vejo tantos jogadores incríveis que passaram pela Premier League, me sinto honrado por ter entrado no Hall da Fama. Eu sempre quis ser um jogador de futebol. Sempre foi meu sonho, assim como vencer títulos e marcar gols vestindo a camisa nove do Newcastle no St. James Park.

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Henry, autor de 175 gols no futebol inglês, também agradeceu e fez um breve relato sobre sua trajetória.

- Quando criança, eu sempre tentava conseguir um par de chuteiras e agora estamos falando de Hall da Fama. Eu sempre joguei e sempre lutei por uma causa, pois era o que os torcedores queriam ver. É uma honra imensa.