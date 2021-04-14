Henrique ressalta importância de jogo do Caxias contra o Grêmio

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador

Na quarta posição do Gauchão 2021, o Caxias receberá o Grêmio na próxima sexta-feira disposto a se manter no G4 do torneio. Com 14 pontos, o clube do interior atingirá a mesma pontuação do Tricolor caso vença a partida. Titular da equipe, o zagueiro Henrique destacou a importância do confronto.

- Nosso objetivo é a classificação para as semifinais e permanecer entre os quatro melhores é fundamental para isso ocorrer. Enfrentaremos um adversário de muito respeito, mas temos a necessidade da vitória e iremos em busca dela - garantiu.

Revelado pelo Avaí, mas com passagem pela divisão de base do Grêmio, Henrique tem como meta concluir o Gauchão da melhor forma e aparecer bem no cenário nacional. Com 25 anos, o defensor diz no entanto que sua cabeça está voltada para a disputa do Estadual.