Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Henrique ressalta importância de jogo do Caxias contra o Grêmio

Com 14 pontos, o clube do interior atingirá a mesma pontuação do Tricolor no Campeonato Gaúcho caso vença a partida na próxima sexta-feira...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 19:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2021 às 19:45
Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
Na quarta posição do Gauchão 2021, o Caxias receberá o Grêmio na próxima sexta-feira disposto a se manter no G4 do torneio. Com 14 pontos, o clube do interior atingirá a mesma pontuação do Tricolor caso vença a partida. Titular da equipe, o zagueiro Henrique destacou a importância do confronto.
- Nosso objetivo é a classificação para as semifinais e permanecer entre os quatro melhores é fundamental para isso ocorrer. Enfrentaremos um adversário de muito respeito, mas temos a necessidade da vitória e iremos em busca dela - garantiu.
Revelado pelo Avaí, mas com passagem pela divisão de base do Grêmio, Henrique tem como meta concluir o Gauchão da melhor forma e aparecer bem no cenário nacional. Com 25 anos, o defensor diz no entanto que sua cabeça está voltada para a disputa do Estadual.
- Meu desejo hoje é buscar o título gaúcho para o Caxias. Quando a competição se encerrar, aí sim, veremos o que irá acontecer. Venho jogando um campeonato de grande visibilidade e é natural que as pessoas observem. Se fizermos uma ótima campanha, todos sairão valorizados - encerrou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Osso para cachorro: 5 perigos do alimento para o animal
Secretaria de Estado da Educação afirma que determinou retirada dos equipamentos quando teve ciência do fato
Escola estadual de Linhares instala câmeras em banheiros e gera polêmica
A dificuldade de contratar mão de obra especializada é um dos principais entraves para o mercado imobiliário
Mercado imobiliário do ES foca em produtividade para vencer gargalo de mão de obra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados