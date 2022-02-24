Henrique Lordelo retorna ao time titular do Goiás e projeta duelo da Copa do Brasil

No último domingo (20), a vitória de 3 a 0 do Goiás sobre a Jataiense marcou a quarta vitória consecutiva do clube esmeraldino no Campeonato Goiano e também o retorno do volante Henrique Lordelo a equipe titular.Formado no Flamengo e revelado pelo Goiás, o volante é mais um que carrega a missão de continuar a história de sua família no futebol. O avô, lateral-esquerdo da seleção brasileira, disputou uma Copa do Mundo. O pai foi atleta e ídolo do rubro-negro carioca.

Depois de estreia como jogador profissional em 2020, Henrique Lordelo fez parte do elenco que subiu para a Série A em 2021 e começou o mês de fevereiro deste ano sendo aproveitado em três partidas do Campeonato Goiano. Na última, foi titular durante os 90 minutos e ajudou a equipe a garantir a vitória com boa movimentação e atuação pelo meio-campo.

- Foi muito importante voltar a atuar os 90 minutos com essa camisa. Venho trabalhando forte desde o ano passado para poder voltar a jogar nesse nível e ajudar os meus companheiros dentro de campo. Vejo o jogo contra o Anápolis como um dos mais importantes desta primeira fase. É uma equipe muito qualificada, que tem uma campanha similar a nossa, e que vai fazer de tudo para alcançar a primeira posição. Toda atenção é necessária para vencermos.Nesta quinta-feira (24), valendo a primeira colocação do Grupo A, o Goiás enfrenta o Anápolis, às 19h30, no Estádio Jonas Duarte.