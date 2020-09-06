Henrique Dourado mantém boa média de gols e escrita na China

Atacante com passagens por Fluminense, Cruzeiro e Flamengo, entre outros clubes brasileiros, Henrique Dourado mantém uma boa média de gols pelo Henan Jianye, clube chinês que voltou a defender em julho de 2020, após breve empréstimo ao Palmeiras. São seis gols em dez partidas, sendo dois de pênalti. O mais recente foi diante do Jiangsu Suning, no último dia 30.

Neste jogo pelo Campeonato Chinês, inclusive, o o jogador teve uma cobrança de pênalti sua defendida pelo goleiro adversário. Porém, o árbitro mandou voltar o lance por conta do avanço do goleiro. Na sequência, o Ceifador converteu e manteve a escritar de jamais ter perdido uma penalidade em partidas oficiais. Ao todo, são 145 gols em sua carreira sendo 29 de pênaltis.O Henan Jianye, contudo, não está bem na China Super League. São seis pontos em nove rodadas da primeira fase, o que deixa o time de Henrique Dourado na oitava e última colocação do Grupo A. O próximo compromisso do Henan Jianye é diante do Guangzhou R&F, na terça-feira, às 7h ( horário de Brasília).