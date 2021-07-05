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Henrique Devens se transfere para o Daitana, da primeira divisão da Lituânia, e estreia marcando gol

Atacante brasileiro também está em busca de dupla nacionalidade e sonha defender a seleção de Luxemburgo no futuro...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 13:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jul 2021 às 13:04
Crédito: Henrique começou com pé direito em novo clube (Agnetos Mikelionytės/Dainava
Henrique Deven, jogador de 24 anos e nascido em Aracruz-ES, se transferiu na última semana para o DFK Dainava, equipe da primeira divisão da Lituânia, após ficar meia temporada no FK Babrungas, clube da segunda divisão do país. Contudo, em seu ex-clube, o brasileiro estava tendo um desempenho espetacular. Em 13 jogos, o atacante anotou 14 gols e quatro assistências.No dia de sua apresentação oficial, na última quinta-feira, Henrique já foi convocado para o duelo contra o Panevėžys, no mesmo dia. O brasileiro entrou no segundo tempo e já em sua estreia, marcou um gol. No fim, o time visitante venceu o jogo, mas nada que estragasse a euforia do atacante.
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- Semana muito abençoada! Tudo acontecendo muito rápido e hoje, na minha estreia, não poderia ser diferente. Entrei no segundo tempo do jogo e já pude marcar meu primeiro gol pelo novo clube. Triste pelo resultado final, mas extremamente feliz e grato por tudo que vem acontecendo na minha carreira.
O assistente técnico da equipe foi um dos responsáveis por trazê-lo para o Dainava. Jogando agora em uma liga de mais visibilidade, o jogador está na expectativa de conseguir sua dupla nacionalidade de Luxemburgo. Caso o pedido seja acatado, Henrique também sonha em defender o país em possíveis competições europeias.
- Hoje eu vejo a mudança de clube um ponto crucial pra que isso possa acontecer. Estar na primeira divisão trás mais visibilidade e o nível é mais alto. Minha vontade sempre foi grande em representar a Seleção Brasileira. Mas representar Luxemburgo também é um desejo porque traria um impacto positivo para minha carreira - concluiu.

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