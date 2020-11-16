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futebol

Henderson se machuca a serviço da Inglaterra e preocupa o Liverpool

Volante inglês teve problema muscular durante primeiro tempo da partida contra a Bélgica, no domingo, pela Liga das Nações, e foi substituído no intervalo da partida com dores...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 nov 2020 às 14:49

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 14:49

Crédito: Reprodução / Instagram Henderson
Dor de cabeça para Jürgen Klopp no Liverpool. O volante Jordan Henderson se machucou no duelo da Inglaterra contra a Bélgica, pela Liga das Nações, no domingo, e precisou deixar o campo no intervalo. Desta forma, o jogador virou dúvida para os Reds, que já contam como uma grande lista de desfalques.- Jordan se sentiu um pouco dolorido no intervalo e me disse que não poderia continuar - disse o técnico da seleção inglesa, Gareth Southgate, que afirmou que o atleta teve uma lesão muscular, mas que só poderia saber a gravidade após exames.
Caso o meio-campista fique fora de combate, o Liverpool terá mais um desfalque em sua longa lista, que já conta com oito jogadores. Alexander-Arnold, Van Dijk, Joe Gomez, Fabinho, Thiago Alcântara e Oxlade-Chamberlain estão machucados. Robertson também se lesionou nesta Data-Fifa, a serviço da Escócia. E Salah testou positivo para a Covid-19.

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