Henderson se machuca a serviço da Inglaterra e preocupa o Liverpool

Dor de cabeça para Jürgen Klopp no Liverpool. O volante Jordan Henderson se machucou no duelo da Inglaterra contra a Bélgica, pela Liga das Nações, no domingo, e precisou deixar o campo no intervalo. Desta forma, o jogador virou dúvida para os Reds, que já contam como uma grande lista de desfalques.- Jordan se sentiu um pouco dolorido no intervalo e me disse que não poderia continuar - disse o técnico da seleção inglesa, Gareth Southgate, que afirmou que o atleta teve uma lesão muscular, mas que só poderia saber a gravidade após exames.