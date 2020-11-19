Henderson não joga contra Leicester e Jurgen Klopp tem dor de cabeça

Crédito: Shaun Botterill/POOL/AFP

O técnico Jurgen Klopp segue com acúmulo de problemas para enfrentar o Leicester neste domingo. Segundo o “The Times”, o capitão Jordan Henderson não irá participar da partida contra os atuais líderes do Campeonato Inglês por conta de uma lesão na virilha contraída enquanto servia a seleção inglesa.

O clube tinha a esperança de contar com o meio-campista, uma vez que Salah também será ausência por testar positivo para a Covid-19 enquanto estava atuando pelo Egito. O camisa 11 está isolado e pode perder outras duas partidas caso os exames não dêem resultado negativo nos próximos dias.