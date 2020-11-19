Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Henderson não joga contra Leicester e Jurgen Klopp tem dor de cabeça

Técnico alemão também não conta com Van Dijk, Joe Gomez e Alexander-Arnold, por conta de lesões, enquanto Salah segue isolado no Egito por conta da Covid-19...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 nov 2020 às 12:10

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 12:10

Crédito: Shaun Botterill/POOL/AFP
O técnico Jurgen Klopp segue com acúmulo de problemas para enfrentar o Leicester neste domingo. Segundo o “The Times”, o capitão Jordan Henderson não irá participar da partida contra os atuais líderes do Campeonato Inglês por conta de uma lesão na virilha contraída enquanto servia a seleção inglesa.
O clube tinha a esperança de contar com o meio-campista, uma vez que Salah também será ausência por testar positivo para a Covid-19 enquanto estava atuando pelo Egito. O camisa 11 está isolado e pode perder outras duas partidas caso os exames não dêem resultado negativo nos próximos dias.
Além destes dois problemas, Klopp já não conta com Virgil van Dijk, Joe Gomez e Alexander-Arnold, todos machucados. O brasileiro Fabinho também está se recuperando de lesão e pode ser uma surpresa positiva para o alemão. Thiago Alcântara também tem a esperança de atuar neste final de semana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados