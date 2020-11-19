Henderson não joga contra Leicester e Jurgen Klopp tem dor de cabeça

O técnico Jurgen Klopp segue com acúmulo de problemas para enfrentar o Leicester neste domingo. Segundo o “The Times”, o capitão Jordan Henderson não irá participar da partida contra os atuais líderes do Campeonato Inglês por conta de uma lesão na virilha contraída enquanto servia a seleção inglesa.
O clube tinha a esperança de contar com o meio-campista, uma vez que Salah também será ausência por testar positivo para a Covid-19 enquanto estava atuando pelo Egito. O camisa 11 está isolado e pode perder outras duas partidas caso os exames não dêem resultado negativo nos próximos dias.
Além destes dois problemas, Klopp já não conta com Virgil van Dijk, Joe Gomez e Alexander-Arnold, todos machucados. O brasileiro Fabinho também está se recuperando de lesão e pode ser uma surpresa positiva para o alemão. Thiago Alcântara também tem a esperança de atuar neste final de semana.