  • Helton Leite brilha, Benfica vence o Vitória de Guimarães nos pênaltis e avança às semifinais Taça da Liga
Helton Leite brilha, Benfica vence o Vitória de Guimarães nos pênaltis e avança às semifinais Taça da Liga

Equipe comandada por Jorge Jesus sai atrás do placar, mas empata no fim e leva a melhor nas penalidades, no Estádio da Luz. Goleiro brasileiro defende uma cobrança...
LanceNet

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 20:23

Crédito: Divulgação/Benfica
Não foi fácil, mas o Benfica de Jorge Jesus se classificou para as seminais da Taça da Liga de Portugal. Nesta quarta-feira, no Estádio da Luz, o clube saiu atrás, empatou no fim do jogo e levou a melhor sobre Vitória de Guimarães na decisão por pênaltis. Destaque para o goleiro brasileiro Helton Leite, que pegou uma penalidade máxima.
+ Papu Gómez pode reforçar gigantes italianos, Navas perto da MLS… Veja o Dia do Mercado!VISITANTES NA FRENTEApós um início de jogo truncado e sem chances claras, o Vitória de Guimarães abriu o placar aos 15 minutos. Em contra-ataque puxado por Marcus Edwards, Rochina recebeu na esquerda e tocou para Estupiñan na saída do goleiro. O atacante colombiano antecipou a defesa e concluiu para o gol vazio, dando a vantagem aos visitantes.
PÊNALTI SALVA O BENFICAAtrás do marcador, o Benfica teve grande domínio da posse de bola, mas teve dificuldades em furar a defesa adversária. Nas melhores oportunidades, parou no goleiro Matous Trmal. Até que, aos 38 do segundo tempo, Pedrinho sofreu pênalti e Pizzi igualou o placar, no Estádio da Luz.
ESTRELA BRASILEIRANa decisão por pênaltis, brilhou a estrela do brasileiro Helton Leite. Após o Vitória de Guimarães já ter desperdiçado uma cobrança na trave, o goleiro ex-Botafogo defendeu a penalidade cobrada por Poha e contribuiu para a vitória do Benfica (veja no vídeo abaixo). Na última cobrança, Seferovic marcou e sacramentou a classificação benfiquista. FINAL FOUR QUASE DEFINIDOO Benfica é o terceiro clube com vaga garantida na fase final da Taça da Liga de Portugal. Antes, Sporting e Porto já haviam se classificado ao vencerem Mafra e Paços de Ferreira, respectivamente. O último semifinalista sairá do confronto entre Braga e Estoril, nesta quinta-feira. O Final Four será disputado em Leiria, entre 16 e 23 de janeiro.

