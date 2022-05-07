Hellas Verona x Milan: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

A disputa pelo título italiano pega fogo entre dois rivais e terá mais um importante capítulo neste domingo. Pressionado após vitória da Inter de Milão, o Milan enfrenta o Hellas Verona, pela 36ª rodada da Série A, em busca de recuperar a ponta da tabela. O confronto, em Verona, está marcado para 15h45 (de Brasília).

+ Vidal quer vaga em clube brasileiro, Barcelona visa craque português… O Dia do Mercado!OLHO NA TABELAMilan e Inter de Milão protagonizam uma disputa acirrada pelo título do Campeonato Italiano. Os Rossoneros estão na vice-liderança com 77 pontos, enquanto a Inter já venceu na rodada e foi a 78. Para voltar à liderança nesta reta final, a equipe comandada por Stefano Pioli precisa de um empate ou da vitória.

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FALA, PIOLI- Nossa atitude deve ser a mesma ao longo dos 90 minutos. Nós e o Verona estamos entre as equipes que mais marcam nos primeiros minutos, mas o jogo será longo e teremos de tentar, como sempre, mudar as características ao longo do jogo. Somente acreditando até o fim poderemos fazer o nosso melhor.FICHA TÉCNICAHellas Verona x Milan Campeonato Italiano - 36ª rodada

Data e horário: 08/05/2022, às 15h45 (de Brasília)Local: Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona (ITA)Onde assistir: ESPN 4 e Star+PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

HELLAS VERONA (Técnico: Igor Tudor)Montipo; Ceccherini, Gunter e Casale; Faraoni, Tameze, Ilic e Lazovic; Barak, Caprari; Simeone

Desfalques: Coppola, Pandur e Dawidowicz (lesionados)MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori e Hernandez; Tonali, Bennacer; Junior Messias, Kessié e Leao; Giroud

Desfalques: Kjaer (lesionado)