Hellas Verona x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalação do jogo da Serie A

O Hellas Verona recebe, nesta sexta-feira, a Inter de Milão, pela segunda rodada do Campeonato Italiano. O confronto entre as duas equipes, que ocorrerá no Estádio Marc Antonio Bentegodi, em Verona, terá o seu apito inicial às 15:45h (de Brasília).
A Serie A não começou de forma positiva para a equipe do Hellas Verona, que perdeu em sua estreia na competição da temporada 2021/2022 por 3 a 2 para o Sassuolo. Contra os atuais campeões do torneio, a equipe da casa terá um grande desafio pela frente ao tentar pontuar.
Após golear a equipe do Genoa por 4 a 0 em sua estreia nesta edição da Serie A, a Inter de Milão busca manter a sequência positiva contra o Hellas Verona nesta sexta-feira. Os atuais campeões terão Edin Dzeko, reforço autor de um gol na primeira rodada, de volta para o jogo.
- Cada partida e cada ponto são importantes. O Inter é o campeão italiano e o próximo jogo contra o Hellas Verona não será fácil. Conheço bem o treinador deles e ele realmente anima os jogadores, mas nós somos o Inter, estamos prontos e queremos um bom resultado antes da pausa para as seleções - disse Dzeko, reforço da Inter.FICHA TÉCNICAHELLAS VERONA x INTER DE MILÃO - Serie A - 2ª rodada
Data e horário: 27/08/2021, às 15:45h (de Brasília)Local: Estádio Marc Antonio Bentegodi, em Verona (ITA)Árbitro: Gianluca ManganielloAssistentes: Stefano Alassio e Luca MondinOnde assistir: ESPN Brasil
HELLAS VERONA (Treinador: Eusebio Di Francesco)Montipò; Dawidowicz, Gunte e Ceccherini; Casale, Ilic, Tameze e Lazovic; Barák, Zaccagni e Kalinic.
Desfalques: Miguel Veloso (suspenso); Lasagna e Faraoni (lesionados).
INTER DE MILÃO (Treinador: Simone Inzaghi)Handanovic; Skriniar, de Vrij e Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Çalhanoglu e Perisic; Lautaro Martínez e Dzeko.
Desfalques: Gagliardini e Alexis Sánchez (lesionados).