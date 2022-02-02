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futebol

Hélio dos Anjos vibra com vitória e elogia os jogadores

Treinador ficou satisfeito com a produção da equipe diante do Sete de Setembro...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 20:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2022 às 20:22
Na noite da última terça-feira o Náutico conseguiu se recuperar do revés diante do Sport e, pelo Campeonato Pernambucano, se recuperou diante do Sete de Setembro.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Apesar do desempenho, o técnico Hélio dos Anjos prefere colocar o pé no chão e elogiou a dupla Leandro Carvalho e Pedro Vitor.
‘Realmente, esses dois jogadores melhoraram... Melhoraram não, eles cresceram de produção. O mais importante a frisar é que faz parte o crescimento gradativo, de jogo a jogo. Nós sabemos que precisamos de melhoras em todos os setores’, declarou.
Calendário
Agora, o Náutico volta a campo no próximo sábado, quando encara o Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste.
Crédito: HéliodosAnjosfalousobreavitóriadoTimbu(CaioFalcão/Náutico

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