Hélio dos Anjos vibra com vitória e elogia os jogadores

Na noite da última terça-feira o Náutico conseguiu se recuperar do revés diante do Sport e, pelo Campeonato Pernambucano, se recuperou diante do Sete de Setembro.

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Apesar do desempenho, o técnico Hélio dos Anjos prefere colocar o pé no chão e elogiou a dupla Leandro Carvalho e Pedro Vitor.

‘Realmente, esses dois jogadores melhoraram... Melhoraram não, eles cresceram de produção. O mais importante a frisar é que faz parte o crescimento gradativo, de jogo a jogo. Nós sabemos que precisamos de melhoras em todos os setores’, declarou.

Calendário

Agora, o Náutico volta a campo no próximo sábado, quando encara o Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste.