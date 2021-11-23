Hélio dos Anjos se manifesta sobre polêmica em eleição presidencial do Náutico

A eleição presidencial do Náutico acontece no dia 5 de dezembro e o lado político pega fogo nos bastidores do Timbu, principalmente em torno do técnico Hélio dos Anjos.

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Nas últimas semanas, o comandante revelou que conversou com dois dos três candidatos e gerou um grande burburinho no clube.

Apesar de ser uma prática comum, o treinador foi acusado de ter escolhido um lado, fato que gerou uma grande irritação em Hélio dos Anjos.

Em meio a enxurrada de críticas, o comandante deu as caras e, através de nota na rede social, foi duro em sua resposta.

Confira a nota:

Nos últimos 20 dias, foi veiculado, por pessoas e veículos de comunicação, nosso suposto apoio em favor de uma das chapas que concorrem às eleições do Náutico, a serem realizadas no próximo dia 5. Inicialmente não sentimos necessidade de falar sobre o assunto, contudo, com acontecimentos recentes e sequenciais, consideramos pontuar alguns fatos.

Hoje não apoiamos nenhum dos candidatos, mas incentivamos boas ideias, sempre com o objetivo de engrandecer o Clube Náutico Capibaribe. Tais ideais são bem-vindos de quem quer que seja. Bons projetos para o clube impactam em todos, inclusive no nosso trabalho dentro do futebol profissional.

Esperamos que o vencedor da eleição, independentemente de quem seja, consiga por em prática estas boas ideias. Seremos verdadeiros quanto as dificuldades do clube e buscaremos, com o apoio de todos, a melhora contínua, para que possamos crescer. Esconder a verdade não soluciona nossos problemas, mas agir, sim.

Não estamos apoiando pessoas físicas, estamos apoiando a instituição Clube Náutico Capibaribe e a melhora dela com boas ideias e ações para o crescimento da mesma.

Esperamos conseguir contribuir pra um Náutico cada ano mais forte, assim como foi desde que aqui chegamos.

Hélio dos Anjos

Guilherme dos Anjos