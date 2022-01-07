Hélio dos Anjos satisfeito com elenco do Náutico

‘Se essas peças não forem contratadas é por causa do orçamento do clube e a gente tem que respeitar. Uns clubes são mais responsáveis outros menos responsáveis em relação ao orçamento, estão nós não devemos trazer tanta coisa mais porque o orçamento não está cabendo. Mas vamos iniciar a competição somente com um lateral esquerdo. Não posso jogar para o Luan a responsabilidade de ser um jogador pronto. Nós vamos procurar nos adaptar a tudo isso’, declarou Hélio dos Anjos.