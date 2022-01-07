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futebol

Hélio dos Anjos satisfeito com elenco do Náutico

Treinador entende o trabalho realizado pela diretoria e prega responsabilidade financeira...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2022 às 18:38

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 18:38

A torneira do dinheiro fechou de vez no Náutico. A diretoria trabalhou forte nos últimos dias, contratou novos jogadores e avisou ao técnico Hélio dos Anjos que não chega mais ninguém.
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O comandante entendeu o recado e elogiou a postura responsável da diretoria, que não vai gastar mais do que pode.
‘Se essas peças não forem contratadas é por causa do orçamento do clube e a gente tem que respeitar. Uns clubes são mais responsáveis outros menos responsáveis em relação ao orçamento, estão nós não devemos trazer tanta coisa mais porque o orçamento não está cabendo. Mas vamos iniciar a competição somente com um lateral esquerdo. Não posso jogar para o Luan a responsabilidade de ser um jogador pronto. Nós vamos procurar nos adaptar a tudo isso’, declarou Hélio dos Anjos.
Novos jogadores
A única possibilidade de novos atletas chegarem ao Náutico é entrar mais patrocínios no clube, algo que no momento não está em vista de acontecer.
Crédito: HéliodosAnjosanimadocomelencodoNáutico(CaioFalcão/Náutico

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