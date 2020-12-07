Hélio dos Anjos quer Náutico mais efetivo

A semana começa doída para o Náutico. No último domingo, o Timbu foi superado pelo Figueirense fora de casa e se afundou ainda mais na zona de rebaixamento da Série B.Apesar do resultado ruim, o técnico do Timbu, Hélio dos Anjos, acredita que o seu time precisa ser mais efetivo e aproveitar as oportunidades que o jogo apresenta.

‘Eu sou daqueles que justiça no futebol é gol. É fazer gol. Nós tivemos uma condição de imposição técnica melhor do que o adversário. Mas o adversário fez dois gols. Erramos muito no primeiro gol, isso ocasionou a gente a ter que fazer um tipo de jogo em busca de resultado em um campo impraticável. Condiciono a derrota ao primeiro gol que tomamos. A partir do momento que tomamos o gol, a chuva aumentou, perdemos toda a condição de mobilidade. É duro perder um jogo dessa forma, mas tínhamos que fazer melhor, porque o adversário fez e mereceu o resultado’, afirmou.