Hélio dos Anjos não vê Náutico com vantagem na final do Pernambucano

Crédito: TiagoCaldas / CNC

O primeiro finalista do Campeonato Pernambucano é o Náutico. Dono da melhor campanha na fase de classificação, o Timbu eliminou o Santa Cruz na semifinal e agora sonha com o título.

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Apesar do momento positivo dentro de campo, o clube dos Aflitos não está em vantagem segundo o técnico Hélio dos Anjos, que lamenta não ter a torcida por perto.

‘O Náutico chega nessa decisão com a responsabilidade muito grande em função da campanha. Campanha essa que não te dá nada. Porque na pandemia, mando de campo não representa muito na minha visão. E a gente teve a consistência, né?’, afirmou.