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futebol

Hélio dos Anjos não vê Náutico com vantagem na final do Pernambucano

Treinador acredita que por não ter torcida no estádio, o Timbu não tem vantagem em cima dos rivais...

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 15:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2021 às 15:12
Crédito: TiagoCaldas / CNC
O primeiro finalista do Campeonato Pernambucano é o Náutico. Dono da melhor campanha na fase de classificação, o Timbu eliminou o Santa Cruz na semifinal e agora sonha com o título.
+ Estudo mostra os clubes do Brasil que mais faturaram com TV em 2020; veja ranking
Apesar do momento positivo dentro de campo, o clube dos Aflitos não está em vantagem segundo o técnico Hélio dos Anjos, que lamenta não ter a torcida por perto.
‘O Náutico chega nessa decisão com a responsabilidade muito grande em função da campanha. Campanha essa que não te dá nada. Porque na pandemia, mando de campo não representa muito na minha visão. E a gente teve a consistência, né?’, afirmou.
Agora, o Náutico espera o vencedor de Sport e Salgueiro para descobrir quem será o adversário na decisão.

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