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futebol

Hélio dos Anjos fala sobre chance de acesso do Náutico

Apesar da confiança em relação ao momento do time, o treinador acredita que um lugar entre os quatro melhores é difícil...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2021 às 14:24

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 14:24

Crédito: Divulgação/CNC
No último sábado, o Náutico recebeu o Coritiba no Estádio dos Aflitos e conseguiu a vitória por 2 a 1, resultado que foi muito festejado pelo elenco.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Apesar do cenário complicado na briga pelo acesso, o técnico Hélio dos Anjos mantém a esperança de ver o Timbu no G4.
‘Nós vamos sonhar em ganhar do Confiança (terça-feira), vamos trabalhar pra ganhar do Confiança. Perdemos jogadores importantes para esse jogo, mas nós vamos estar fortes e preparados pra fazer um grande jogo lá em Sergipe. Naturalmente, nós temos acima de tudo que somar pontos para poder ir aumentando, sim, possibilidades de realizar algo que, hoje, na minha visão, é muito, muito complicado’, declarou.
Com 48 pontos na classificação, o Náutico aparece na 8ª posição. O Goiás, primeiro time da zona de acesso, com 55 pontos.

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