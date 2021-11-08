Hélio dos Anjos fala sobre chance de acesso do Náutico

Crédito: Divulgação/CNC

No último sábado, o Náutico recebeu o Coritiba no Estádio dos Aflitos e conseguiu a vitória por 2 a 1, resultado que foi muito festejado pelo elenco.

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Apesar do cenário complicado na briga pelo acesso, o técnico Hélio dos Anjos mantém a esperança de ver o Timbu no G4.

‘Nós vamos sonhar em ganhar do Confiança (terça-feira), vamos trabalhar pra ganhar do Confiança. Perdemos jogadores importantes para esse jogo, mas nós vamos estar fortes e preparados pra fazer um grande jogo lá em Sergipe. Naturalmente, nós temos acima de tudo que somar pontos para poder ir aumentando, sim, possibilidades de realizar algo que, hoje, na minha visão, é muito, muito complicado’, declarou.