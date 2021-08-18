Hélio dos Anjos entrega o cargo e deixa o Náutico

Fim da era Hélio dos Anjos no Náutico. Na manhã desta quarta-feira, o comandante se reuniu com a diretoria do Timbu e entregou o cargo.
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Além do revés contra o Cruzeiro dentro dos Aflitos, pesou na conta do treinador a série de seis partidas sem vencer na Série B, que culminou na saída do G-4.
Agora, fica a expectativa para saber quem será o próximo comandante do Timbu. A diretoria não estipulou uma data para anunciar o novo nome.
Título Estadual
Nesta passagem pelo Náutico, Hélio dos Anjos foi o responsável por conduzir o time na conquista do Pernambucano 2021, quando bateu o Sport na decisão.
Recorde
Outro ponto positivo do treinador nos Aflitos foi o recorde de partidas invictas na Série B. O Timbu ficou 14 jogos sem perder.