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futebol

Hélio Borges é apresentado no Ceará e elogia elenco

Atacante veio por empréstimo do Paraná e disputou o seu primeiro jogo contra o Bahia...
LanceNet

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Publicado em 

19 jun 2021 às 16:10

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 16:10

Crédito: Divulgação/Ceará
Sem vencer nos últimos cinco jogos, o Ceará volta a campo neste fim de semana pelo Brasileirão para encarar o Internacional, adversário que também vive um momento complicado na temporada.
Para o jogo na Arena Castelão, uma das novidades do técnico Guto Ferreira é o atacante Hélio Borges, que foi apresentado na última sexta-feira.
Contratado por empréstimo junto ao Paraná, o centroavante participou do jogo contra o Bahia no meio de semana e espera contribuir com seus companheiros ao longo da campanha no Brasileirão.
‘Fui muito bem recebido aqui e estou bastante motivado para os objetivos do clube. Por onde passei, nunca faltou entrega da minha parte e aqui não será diferente. Chego para somar e ajudar os meus companheiros. Quero construir uma trajetória muito feliz aqui. Sonho em fazer história no Ceará’, afirmou Hélio.

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