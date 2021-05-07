Hélio Borges comenta ascensão do Azuriz e sonha com classificação para a próxima fase do Paranaense

Crédito: Divulgação/Azuriz

Para quem pensa que os menores clubes estão em decadência no futebol brasileiro está enganado. Com o recente sucesso do Retrô FC, de Pernambuco, pudemos ver o crescimento e ascensão de clubes recém-fundados, como o Azuriz, que preza pela boa administração e gestão dentro do mundo da bola.TABELA> Veja classificação e simulador do Paranaense-2021 clicando aqui

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Meia-atacante do clube do Paraná, Hélio Borges chegou nesta temporada para a disputa do Campeonato Paranaense, e em pouco tempo de casa pôde entender melhor o porquê do crescimento da equipe, que está próxima de conquistar a vaga para a próxima fase do estadual.

- O Azuriz é um clube novo porém, muito organizado e, seguramente, conquistará grandes conquistas a nível nacional. O CT do clube é um dos mais modernos no Brasil e causa inveja a muito clube grande - disse o meia-atacante, que na última quarta-feira fez o gol da vitória da equipe diante do poderoso Athletico.

- Estamos muito perto da classificação, esse é o nosso primeiro objetivo. Temos feitos bons jogos e faz com que a equipe venha ganhando confiança e evoluindo a cada partida.

Revelado pelo Clube do Remo e com passagens nas categorias de base do Palmeiras, o meia-atacante tem demonstrado um bom desempenho no Azuriz, o que tem chamado a atenção de outros clubes do país.