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Hélio Borges comenta ascensão do Azuriz e sonha com classificação para a próxima fase do Paranaense

Meia-atacante foi contratado nesta temporada pelo clube paranaense...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 20:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2021 às 20:10
Crédito: Divulgação/Azuriz
Para quem pensa que os menores clubes estão em decadência no futebol brasileiro está enganado. Com o recente sucesso do Retrô FC, de Pernambuco, pudemos ver o crescimento e ascensão de clubes recém-fundados, como o Azuriz, que preza pela boa administração e gestão dentro do mundo da bola.TABELA> Veja classificação e simulador do Paranaense-2021 clicando aqui
GALERIA> Quais clubes mais gastaram com futebol no Brasil em 2020? Veja o top 20
Meia-atacante do clube do Paraná, Hélio Borges chegou nesta temporada para a disputa do Campeonato Paranaense, e em pouco tempo de casa pôde entender melhor o porquê do crescimento da equipe, que está próxima de conquistar a vaga para a próxima fase do estadual.
- O Azuriz é um clube novo porém, muito organizado e, seguramente, conquistará grandes conquistas a nível nacional. O CT do clube é um dos mais modernos no Brasil e causa inveja a muito clube grande - disse o meia-atacante, que na última quarta-feira fez o gol da vitória da equipe diante do poderoso Athletico.
- Estamos muito perto da classificação, esse é o nosso primeiro objetivo. Temos feitos bons jogos e faz com que a equipe venha ganhando confiança e evoluindo a cada partida.
Revelado pelo Clube do Remo e com passagens nas categorias de base do Palmeiras, o meia-atacante tem demonstrado um bom desempenho no Azuriz, o que tem chamado a atenção de outros clubes do país.
- Sondagem de clubes sempre existiu, nesse momento, eu não me preocupo com isso, sempre fui muito profissional por onde eu passei e agora não será diferente. Converso com meus agentes sempre, temos um bom diálogo e isso facilita. Só quero jogar futebol e ser feliz - concluiu Hélio Borges.

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