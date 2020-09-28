Heberty marca e leva Port à quarta posição do Campeonato Tailandês

Crédito: Divulgação / Port FC

O Port, da Tailândia, voltou a conquistar um bom resultado na competição mais importante do futebol nacional. A equipe do brasileiro Heberty derrotou o Trat por 3 a 2 no último sábado com um gol e uma assistência do atacante paulista. O camisa 37 falou sobre o confronto.

- Sabíamos que essa vitória seria fundamental pra gente. Vínhamos de um jogo que não chegou ao seu fim e de uma derrota em que pressionamos bastante o adversário. Não poderíamos completar três partidas sem vencer. Estou feliz por ter uma ótima atuação e por voltarmos às primeiras colocações - disse.

No próximo domingo, Heberty enfrentará pela primeira vez sua ex-equipe, o Muangthong United, em competições oficiais. Em oitavo lugar, a agremiação também venceu na rodada e vive um bom momento na competição. Segundo maior artilheiro da Thai League, o meia destaca o respeito que tem pelo time.