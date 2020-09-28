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futebol

Heberty marca e leva Port à quarta posição do Campeonato Tailandês

Equipe de Bangkok bateu o Trat, por 3 a 2, com grande destaque para o meia brasileiro...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 19:21

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 19:21
Crédito: Divulgação / Port FC
O Port, da Tailândia, voltou a conquistar um bom resultado na competição mais importante do futebol nacional. A equipe do brasileiro Heberty derrotou o Trat por 3 a 2 no último sábado com um gol e uma assistência do atacante paulista. O camisa 37 falou sobre o confronto.
- Sabíamos que essa vitória seria fundamental pra gente. Vínhamos de um jogo que não chegou ao seu fim e de uma derrota em que pressionamos bastante o adversário. Não poderíamos completar três partidas sem vencer. Estou feliz por ter uma ótima atuação e por voltarmos às primeiras colocações - disse.
No próximo domingo, Heberty enfrentará pela primeira vez sua ex-equipe, o Muangthong United, em competições oficiais. Em oitavo lugar, a agremiação também venceu na rodada e vive um bom momento na competição. Segundo maior artilheiro da Thai League, o meia destaca o respeito que tem pelo time.
- Passei no Muangthong três temporadas extremamente importantes da minha carreira e tenho enorme respeito pelo clube. No entanto, obviamente buscarei o melhor para o Port e espero conseguir vencer novamente - encerrou.

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