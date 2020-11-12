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futebol

Heberty destaca bom início com Port no Campeonato Tailandês

Em 10 rodadas, o 'Pantera' marcou sete vezes e ajudou efetivamente o seu clube a chegar a terceira posição da competição, mesmo com três partidas a menos que o vice-líder...
LanceNet

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Publicado em 

12 nov 2020 às 18:12

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 18:12

Crédito: Divulgação
O atacante Heberty encerrou o primeiro terço do Campeonato Tailandês 20/21 com o seu desempenho habitual. Em 10 rodadas o "Pantera" marcou sete vezes e ajudou efetivamente o Port FC a chegar a terceira posição, mesmo com três partidas a menos que o vice-líder. Segundo maior artilheiro da história da competição, o paulista se diz satisfeito com o seu rendimento até aqui.
- Somos uma das duas equipes que menos atuou no campeonato e ainda assim estou em terceiro na artilharia. Fico bastante satisfeito em iniciar mais uma temporada em alto nível e poder fazer a minha parte para que o Port brigue pelas primeiras colocações - disse.
Único time a ter vencido seus últimos quatro jogos na liga, o Port tem também o melhor ataque entre os 16 participantes. Em sua primeira temporada pelo clube, Heberty admite que sonha conquistar o título nacional.
- É sem dúvida uma edição atípica da liga. Temos que enfrentar obstáculos diferentes, o calendário é novo, são muitas novidades. Mas estamos muito bem preparados e temos grandes chances - concluiu.

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