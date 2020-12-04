Heberty assina por três anos com o Bangkok United, da Tailândia

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O atacante Heberty mudou de ares mais uma vez no futebol tailandês. Grande ídolo local e dono do maior salário de sua ex-equipe, o Port FC, ele vai para o Bangkok United para ser o jogador mais bem pago da história do clube. Satisfeito com a negociação, o paulistano falou sobre a novidade.

- O Bangkok será o meu quarto time na Tailândia e em todos os outros, mesmo no Port onde fiquei pouco tempo, obtive bastante sucesso. Espero alcançar todos os objetivos, coletivos e individuais, e ser muito feliz aqui - declarou.

Campeão nacional em 2006, o Bangkok United firmou contrato de três anos com Heberty. Atualmente ocupa a quinta posição na Thai League, seis pontos atrás do G3, zona de classificação para a Liga dos Campeões da Ásia. O brasileiro crê que sua equipe possua boas possibilidades de atingir a meta inicial de chegar ao grupo dos três melhores da competição.