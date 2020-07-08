Hazard volta a sentir tornozelo e é dúvida para sexta contra o Alavés

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A primeira temporada de Hazard com a camisa do Real Madrid está longe de ser como o atleta, os dirigentes merengues e o torcedor planejavam. De acordo com a rádio “Cadena SER”, o belga voltou a sentir o tornozelo e na última terça-feira treinou uma período com o grupo e outra parte de maneira individual. O atacante não participou de nenhum dos últimos dois jogos.

Segundo o jornal “As”, o jogador não passou por provas oficiais e segue fazendo exercícios específicos para recuperar as sensações. O objetivo é que o tornozelo de Hazard volte a recuperar a elasticidade total. O atleta afirma que seu problema não é algo psicológico e sua presença na partida de sexta-feira contra o Alavés está comprometida.