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futebol

Hazard volta a sentir tornozelo e é dúvida para sexta contra o Alavés

Belga já perdeu metade do Campeonato Espanhol por lesão, além de toda a Copa do Rei e Supercopa da Espanha. Camisa sete só tem um gol marcado em toda a temporada...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 11:33

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 11:33

Crédito: AFP
A primeira temporada de Hazard com a camisa do Real Madrid está longe de ser como o atleta, os dirigentes merengues e o torcedor planejavam. De acordo com a rádio “Cadena SER”, o belga voltou a sentir o tornozelo e na última terça-feira treinou uma período com o grupo e outra parte de maneira individual. O atacante não participou de nenhum dos últimos dois jogos.
Segundo o jornal “As”, o jogador não passou por provas oficiais e segue fazendo exercícios específicos para recuperar as sensações. O objetivo é que o tornozelo de Hazard volte a recuperar a elasticidade total. O atleta afirma que seu problema não é algo psicológico e sua presença na partida de sexta-feira contra o Alavés está comprometida.
Somente nesta temporada, o belga perdeu 17 dos 34 jogos do Campeonato Espanhol até o momento, dois confrontos de Liga dos Campeões, todos os duelos da Copa do Rei e toda a Supercopa da Espanha. Foram apenas 19 partidas com um gol marcado e sete assistências oferecidas aos companheiros.

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