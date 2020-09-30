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futebol

Hazard sofre nova lesão e deve perder de três a quatro semanas

Jogador está com problema muscular na perna direita e deve ser ausência no clássico contra o Barcelona no próximo dia 25 de outubro. Atleta não consegue ter sequência...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 11:14

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 11:14
Crédito: AFP
O atacante Eden Hazard segue a sina da última temporada e o Real Madrid anunciou que o belga está com uma nova lesão. O problema desta vez é muscular na perna direita e o jogador deve ficar afastado por um período de três a quatro semanas. Com isso, dificilmente o atleta estará disponível para atuar no clássico contra o Barcelona no próximo dia 25 de outubro.O anúncio do Departamento Médico do Real Madrid surpreendeu muita gente, pois Hazard havia treinado normalmente na última terça-feira. Zidane também tinha dito que o belga estava próximo de voltar a jogar e chegou a relacionar o camisa sete para o duelo contra o Valladolid nesta quarta-feira. O atacante também deve ficar de fora da convocação da seleção para a Liga das Nações.
Em um ano, Hazard já perdeu mais partidas pela equipe merengue do que ao longo de seis temporadas vestindo a camisa do Chelsea. A principal contratação dos espanhóis na última época participou apenas de 22 partidas, tendo marcado um gol e dado sete assistências. É esperado que o atleta volte diante do Huesca, no dia primeiro de novembro, na 7ª rodada do Campeonato Espanhol.

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