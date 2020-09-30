Hazard sofre nova lesão e deve perder de três a quatro semanas

O atacante Eden Hazard segue a sina da última temporada e o Real Madrid anunciou que o belga está com uma nova lesão. O problema desta vez é muscular na perna direita e o jogador deve ficar afastado por um período de três a quatro semanas. Com isso, dificilmente o atleta estará disponível para atuar no clássico contra o Barcelona no próximo dia 25 de outubro.O anúncio do Departamento Médico do Real Madrid surpreendeu muita gente, pois Hazard havia treinado normalmente na última terça-feira. Zidane também tinha dito que o belga estava próximo de voltar a jogar e chegou a relacionar o camisa sete para o duelo contra o Valladolid nesta quarta-feira. O atacante também deve ficar de fora da convocação da seleção para a Liga das Nações.