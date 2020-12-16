Hazard se recupera de lesão e volta a treinar com companheiros

Eden Hazard está de volta. O atacante belga treinou nesta quarta-feira com os companheiros que não atuaram na partida entre Real Madrid e Athletic Bilbao. As imagens indicam que a lesão muscular sofrida no duelo contra o Alavés, há 18 dias, foi superada e o camisa sete deve ser relacionado para o jogo contra o Eibar, no domingo.

O retorno de Hazard acontece no momento em que Vinícius Júnior não vive sua melhor fase após participação discreta nos últimos jogos contra o Atlético de Madrid e Athletic Bilbao. Com isso, a volta do atleta abre mais possibilidades de formações e rotações no time titular para o técnico Zinedine Zidane.O regresso do belga também ocorre próximo do período em que os jogadores merengues irão parar por uma semana para as comemorações do Natal. Sem os duelos pela Liga dos Campeões, Hazard pode realizar um trabalho progressivo até que esteja em 100% de sua forma física e com ritmo de jogo.