Hazard se lesiona e pode voltar a jogar futebol apenas em 2021

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O atacante Eden Hazard sofreu uma lesão muscular no reto anterior da coxa direita, segundo o departamento médico do Real Madrid. Com isso, o belga, que vive uma sina com diversas contusões desde que chegou ao clube merengue, irá perder entre três a quatro semanas de atividades e é possível que só volte a atuar em 2021.

Dessa forma, o camisa sete será desfalque nos dois últimos duelos pela fase de grupos da Liga dos Campeões contra o Shakhtar Donetsk e Borussia Monchengladbach, além do clássico contra o Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol. Na melhor das hipóteses, o atleta poderá voltar no dia 23 de dezembro diante do Granada.