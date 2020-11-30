Hazard se lesiona e pode voltar a jogar futebol apenas em 2021

O atacante Eden Hazard sofreu uma lesão muscular no reto anterior da coxa direita, segundo o departamento médico do Real Madrid. Com isso, o belga, que vive uma sina com diversas contusões desde que chegou ao clube merengue, irá perder entre três a quatro semanas de atividades e é possível que só volte a atuar em 2021.
Dessa forma, o camisa sete será desfalque nos dois últimos duelos pela fase de grupos da Liga dos Campeões contra o Shakhtar Donetsk e Borussia Monchengladbach, além do clássico contra o Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol. Na melhor das hipóteses, o atleta poderá voltar no dia 23 de dezembro diante do Granada.
Apesar de estar no início da temporada, Hazard já marcou mais gols do que na última campanha pelo Real Madrid. Em seis partidas, entre Champions League e La Liga, o belga anotou dois gols com a camisa merengue, mas segue vivendo uma fase irregular na carreira por conta de lesões musculares.