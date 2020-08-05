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futebol

Hazard não está 100% e Vinícius pode começar partida contra o City

Zidane deve decidir se belga começará jogando, embora ainda sinta dores no tornozelo direito. Além de Vinícius, Rodrygo, Lucas Vásquez e Bale são opções para o francês...
LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2020 às 09:33

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 09:33

Crédito: AFP
A participação de Hazard no duelo do Real Madrid contra o Manchester City nesta sexta-feira pela Liga dos Campeões é incerta. O belga ainda sente dores em seu tornozelo direito e não se recuperou completamente após a maratona de partidas no retorno do Campeonato Espanhol. Vinícius Júnior é o nome mais forte para entrar no lugar do camisa sete, caso seja necessário.Nos bastidores merengues, há o entendimento de que o atleta não está 100% e que só voltará ao normal com tempo de jogo necessário para recuperar a melhor forma. No entanto, todos entendem a necessidade de ter o belga no elenco por conta de sua qualidade e da diferença que pode fazer a qualquer momento.
O brasileiro Vinícius Júnior é considerado a substituição natural e começou três jogos das seis ausências de Hazard no time titular na reta final da La Liga. Rodrygo, Lucas Vásquez e Bale são outras opções para formar um trio ofensivo ao lado de Benzema e Asensio. Zidane tem mais dois dias para pensar na partida decisiva.

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