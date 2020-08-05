Hazard não está 100% e Vinícius pode começar partida contra o City

A participação de Hazard no duelo do Real Madrid contra o Manchester City nesta sexta-feira pela Liga dos Campeões é incerta. O belga ainda sente dores em seu tornozelo direito e não se recuperou completamente após a maratona de partidas no retorno do Campeonato Espanhol. Vinícius Júnior é o nome mais forte para entrar no lugar do camisa sete, caso seja necessário.Nos bastidores merengues, há o entendimento de que o atleta não está 100% e que só voltará ao normal com tempo de jogo necessário para recuperar a melhor forma. No entanto, todos entendem a necessidade de ter o belga no elenco por conta de sua qualidade e da diferença que pode fazer a qualquer momento.