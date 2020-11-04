Hazard escapa de lesão e está liberado para jogar contra Valencia

Apesar da preocupação com Eden Hazard após ser substituído no duelo contra a Inter de Milão na última terça-feira, exames realizados nesta manhã não apontaram nenhuma nova lesão. O belga realizou a primeira parte do treinamento sob comando do técnico Zidane e estará apto para atuar contra o Valencia pelo Campeonato Espanhol.O atacante sofreu um choque com Brozovic no tornozelo esquerdo, saiu mancando de campo e teve que aplicar gelo no banco de reservas. O camisa sete vive uma dura rotina de lesões desde que chegou ao clube merengue e já perdeu mais partidas do que entrou em campo pelo Real Madrid desde que foi contratado.