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futebol

Hazard escapa de lesão e está liberado para jogar contra Valencia

Atacante belga saiu de campo mancando após sair com o tornozelo esquerdo machucado em dividida com Brozovic em confronto contra a Inter de Milão pela Liga dos Campeões...

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 13:28

LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2020 às 13:28
Crédito: ANTONIO VILLALBA / REAL MADRID
Apesar da preocupação com Eden Hazard após ser substituído no duelo contra a Inter de Milão na última terça-feira, exames realizados nesta manhã não apontaram nenhuma nova lesão. O belga realizou a primeira parte do treinamento sob comando do técnico Zidane e estará apto para atuar contra o Valencia pelo Campeonato Espanhol.O atacante sofreu um choque com Brozovic no tornozelo esquerdo, saiu mancando de campo e teve que aplicar gelo no banco de reservas. O camisa sete vive uma dura rotina de lesões desde que chegou ao clube merengue e já perdeu mais partidas do que entrou em campo pelo Real Madrid desde que foi contratado.

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