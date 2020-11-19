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Hazard e Militão testam negativo para Covid-19 e podem jogar sábado

Volta do zagueiro brasileiro é essencial para o técnico francês por conta das recentes lesões de Sergio Ramos e Varane. Além dos dois, Casemiro também está liberado para jogar...

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 13:40

LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2020 às 13:40
Crédito: Oli SCARFF/AFP
Boas notícias para o Real Madrid e para o técnico Zidane: Hazard e Militão testaram negativo para Covid-19 e estão liberados para jogar contra o Villarreal neste sábado. Os dois já se preparam com o restante do grupo para o duelo contra o atual vice-líder do Campeonato Espanhol. Além dos dois, Casemiro também foi liberado na última quarta-feira.
O retorno do zagueiro brasileiro é um alívio para o treinador francês, uma vez que Sergio Ramos e Raphael Varane se lesionaram servindo suas seleções pela Liga das Nações. Já o belga não consegue ter uma boa sequência de jogos desde que foi contratado por uma série de lesões e problemas.

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