Hazard e Militão testam negativo para Covid-19 e podem jogar sábado

Boas notícias para o Real Madrid e para o técnico Zidane: Hazard e Militão testaram negativo para Covid-19 e estão liberados para jogar contra o Villarreal neste sábado. Os dois já se preparam com o restante do grupo para o duelo contra o atual vice-líder do Campeonato Espanhol. Além dos dois, Casemiro também foi liberado na última quarta-feira.