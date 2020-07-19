Hazard admite ter tido pior ano da carreira no Real Madrid

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Hazard foi a principal contratação do Real Madrid para a temporada e deveria ser a grande estrela da equipe, mas o ano foi bem diferente do que todos imaginavam. Uma época marcada por lesões prejudicou o desenvolvimento do belga na Espanha e em entrevista para a “Franceinfo”, o atacante de 29 anos se mostrou frustrado.

- Este ano, coletivamente ganhamos o título Espanhol, mas a nível individual com certeza foi o pior da minha carreira.

O ex-jogador do Chelsea também comentou sobre como é o trato de Zidane com o elenco. O técnico francês foi um dos principais entusiastas para que o clube merengue contratasse Hazard em 2019 por 100 milhões de euros (R$ 440 milhões, na época), além de bônus.

- Todos conhecemos Zidane como jogador, foi o melhor. Como treinador, nem precisamos mais descrevê-lo. Demonstrou, em poucos anos, ser um dos melhores técnicos. Como treinador é como era quando jogador. Confia nos seus jogadores e os atletas confiam nele, por isso funciona.