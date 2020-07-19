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futebol

Hazard admite ter tido pior ano da carreira no Real Madrid

Belga passou grande parte da temporada lesionado e fez apenas 21 jogos em seu primeiro ano com a camisa merengue. Atacante também elogiou postura de Zidane como técnico...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jul 2020 às 12:56

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 12:56

Crédito: AFP
Hazard foi a principal contratação do Real Madrid para a temporada e deveria ser a grande estrela da equipe, mas o ano foi bem diferente do que todos imaginavam. Uma época marcada por lesões prejudicou o desenvolvimento do belga na Espanha e em entrevista para a “Franceinfo”, o atacante de 29 anos se mostrou frustrado.
- Este ano, coletivamente ganhamos o título Espanhol, mas a nível individual com certeza foi o pior da minha carreira.
O ex-jogador do Chelsea também comentou sobre como é o trato de Zidane com o elenco. O técnico francês foi um dos principais entusiastas para que o clube merengue contratasse Hazard em 2019 por 100 milhões de euros (R$ 440 milhões, na época), além de bônus.
- Todos conhecemos Zidane como jogador, foi o melhor. Como treinador, nem precisamos mais descrevê-lo. Demonstrou, em poucos anos, ser um dos melhores técnicos. Como treinador é como era quando jogador. Confia nos seus jogadores e os atletas confiam nele, por isso funciona.
O belga, que tem contrato com o Real Madrid até 2024, espera render mais na próxima temporada e se livrar de contusões. Em seu primeiro ano no time do Bernabéu, foram apenas 21 partidas entre Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões com apenas um gol marcado e sete assistências para seus companheiros.

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