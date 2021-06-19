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Hayllan fala sobre jogo contra a Portuguesa pela Série D e coloca o Santo André na briga pelo acesso

Em conversa ao LANCE!, atacante não poupou palavras para falar do tamanho do Ramalhão e admitiu que o objetivo principal é subir para a Série C 2022...

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jun 2021 às 11:00
Crédito: Divulgação/Santo André
Titular no último jogo do Santo André pelo Brasileirão Série D e marcando o gol na estreia do Ramalhão no campeonato, Hayllan conversou com o LANCE! sobre o trabalho que tem feito junto dos seus companheiros e falou sobre a disputa pela titularidade que há no elenco e como impacta dentro de campo.
- Vejo de uma forma muito positiva, o grupo é muito qualificado e isso é sempre bom. Estar disputando o seu lugar sol, sua oportunidade com outros do elenco, isso é bom também para nossa evolução, porque cada dia você tem que dar o seu melhor, até mesmo se não tivesse tantos jogadores na minha posição, eu deveria dar o meu melhor porque é o meu trabalho a fazer. Acho que isso aumenta o nível da equipe e é importante ter isso na Série D.Neste sábado (19), o Santo André encara a Portuguesa pela terceira rodada da Série D 2021 e o atacante do clube do ABC paulista destacou o que está em jogo na partida contra os rivais paulistas no Canindé.
- É um jogo de suma importância, tanto para nós quanto para eles. Creio que as duas equipes irão querer a vitória, assim como todos os jogos que a gente vem entrando e espero que possamos fazer um bom trabalho e gratificado com a vitória no sábado - comentou Hayllan sobre o jogo contra a Lusa.Ao ser pergutado sobre o que esperava do Santo André quando chegou ao clube, Hayllan não se escondeu e afirmou que a briga de todos lá dentro é em busca do acesso para a Série C e sabe do desejo em ir bem nesta temporada.
- É uma expectativa grande, porque podemos deixar o nosso nome na história do clube. Então espero que a gente possa fazer um bom trabalho nessa Série D e consequentemente conseguir o acesso, acho que todos nós do clube almejamos isso é e disso que nós vamos atrás.
O Santo André não é a primeira equipe paulista que Hayllan defende na carreira, antes o atacante atuou pelo Juventus e o Nacional. Assim o jogador classificou o peso que é jogar pelo Ramalhão e quer retribuir com vitórias.- Não vejo como o mais difícil, vejo como uma oportunidade de poder vestir essa camisa do Santo André e fazer um bom trabalho juntamente com os meus companheiros. Automaticamente, espero que as coisas deem certo, estamos trabalhando muito para isso e estamos focados para que possamos fazer uma grande Série D, sempre honrando a camisa do Santo André, como eu falei, é pesada e máximo respeito por ela.

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