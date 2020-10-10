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Havertz revela dificuldade de adaptação à Premier League: 'Não existem jogadores ruins'

Meio-campista alemão que assinou com o Chelsea disse
achar o Campeonato Inglês mais difícil do que a Bundesliga...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2020 às 16:23

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 16:23

Crédito: ALASTAIR GRANT / AFP / POOL
Uma das contratações mais impactantes da última janela de transferências, Kai Havertz revelou sentir dificuldades de adaptação à Premier League. Antes da Bundesliga, o alemão disse que o nível do Campeonato Inglês é muito alto. - A Bundesliga não é um campeonato pior, mas senti algumas dificuldades. Aqui não existem jogadores ruins, o nível é muito alto. As partidas são muito intensos e o ritmo é mais rápido. Termino os jogos exausto - disse ao site oficial dos Blues.Kai Havertz ainda não marcou em partidas da Premier League, mas soma três gols em quatro partidas. Ele marcou um hat-trick diante do Barnsley, pela Copa da Liga Inglesa.

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