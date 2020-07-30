Havertz não deixará o Leverkusen enquanto estiverem na Liga Europa

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Com proposta do Chelsea, Kai Havertz não deixará o Bayer Leverkusen enquanto o clube estiver disputando a Liga Europa. De acordo com o diretor de esportes da equipe alemã, Rudi Voller, os interessados no jogador terão que esperar.

- Está escrito em pedra que continuará até a partida. Não há uma nova posição. Não haverá bônus para o coronavírus. Não importa quem é o jogador, essa é uma janela de transferência especial - disse ao "Kicker", explicando que o Chelsea terá que desembolsar cerca de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 604 milhões) para contratar o alemão.