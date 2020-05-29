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Havertz marca mais uma vez, e Bayer Leverkusen vence o Freiburg pelo Campeonato Alemão

Depois de dura derrota para o Wolfsburg em casa por 4 a 1, Leões se recuperam e conseguem importante vitória fora de casa na Bundesliga...
LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2020 às 20:36

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 20:36

Crédito: RONALD WITTEK / AFP
Após sofrer uma goleada para o Wolfsburg em casa na última rodada, o Bayer Leverkusen visitou o Freiburg pela 29ª rodada da Bundesliga e se recuperou da derrota. Nesta sexta-feira, os Leões venceram por 1 a 0, com gol marcado por Havertz, no Estádio Schwarzwald.
VEJA A TABELA DA BUNDESLIGA
PRIMEIRO TEMPO MORNOOs 45 minutos inicias não foram tão animados e as equipes foram para o intervalo empatando por 0 a 0. Ao todo, foram apenas cinco finalizações e a melhor chance foi aos 42 minutos do primeiro tempo, para o time da casa. Höller recebeu lindo passe nas costas da marcação, ficou cara a cara com Hrádecký, mas tirou muito do goleiro finlandês e bateu para fora.
O CRAQUE DECIDEA temporada de Kai Havertz tem sido fantástica até aqui, especialmente após a volta do Campeonato Alemão. Nesta sexta-feira, em seu quarto jogo após a volta da competição, o meia, que vem atuando de atacante, marcou seu quinto gol. Desta vez, ainda mais importante, pois garantiu os três pontos.
O LANCE DO GOLHavertz recebeu de Aránguiz aos oito minutos do primeiro tempo e, de primeira, tocou para Diaby. O atacante prendeu, olhou, viu a passagem do camisa 29, e devolveu. Havertz chegou batendo de primeira na saída do goleiro para marcar o gol da vitória.
SITUAÇÃO E SEQUÊNCIACom a vitória, o Bayer Leverkusen, no momento, é o terceiro colocado. O clube chegou aos 56 pontos, mas ainda espera o complemento da rodada. O Freiburg está em oitavo. Na próxima rodada, o Bayer Leverkusen encara o líder Bayern de Munique. Já o Freiburg, enfrenta o Borussia Mönchengladbach.E MAIS:Retorno do Campeonato Japonês é marcado para o dia 4 de julhoLeicester faz oferta pelo meia Lallana, do LiverpoolEm final de contrato com o Chelsea, Pedro entra na mira da JuventusPor fraude fiscal na Espanha, Diego Costa pode ser preso por seis meses E MAIS:

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