Havertz marca mais uma vez, e Bayer Leverkusen vence o Freiburg pelo Campeonato Alemão

Crédito: RONALD WITTEK / AFP

Após sofrer uma goleada para o Wolfsburg em casa na última rodada, o Bayer Leverkusen visitou o Freiburg pela 29ª rodada da Bundesliga e se recuperou da derrota. Nesta sexta-feira, os Leões venceram por 1 a 0, com gol marcado por Havertz, no Estádio Schwarzwald.

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PRIMEIRO TEMPO MORNOOs 45 minutos inicias não foram tão animados e as equipes foram para o intervalo empatando por 0 a 0. Ao todo, foram apenas cinco finalizações e a melhor chance foi aos 42 minutos do primeiro tempo, para o time da casa. Höller recebeu lindo passe nas costas da marcação, ficou cara a cara com Hrádecký, mas tirou muito do goleiro finlandês e bateu para fora.

O CRAQUE DECIDEA temporada de Kai Havertz tem sido fantástica até aqui, especialmente após a volta do Campeonato Alemão. Nesta sexta-feira, em seu quarto jogo após a volta da competição, o meia, que vem atuando de atacante, marcou seu quinto gol. Desta vez, ainda mais importante, pois garantiu os três pontos.

O LANCE DO GOLHavertz recebeu de Aránguiz aos oito minutos do primeiro tempo e, de primeira, tocou para Diaby. O atacante prendeu, olhou, viu a passagem do camisa 29, e devolveu. Havertz chegou batendo de primeira na saída do goleiro para marcar o gol da vitória.