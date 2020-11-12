Havertz explica escolha pelo Chelsea: 'Via a Premier League na televisão'

- Para mim era importante escolher um clube com visão e projeto. Somos uma equipe jovem, com muitos grandes jogadores. Pensamos com ambição e queremos construir alguma coisa juntos. E isso é uma motivação para mim. E um título com o Chelsea vale mais. Uma transferência como foi a minha não acontece da noite para o dia, pensei em todas as opções. Mas via muito a Premier League na televisão e conhecia bem o Chelsea, por isso optei por vir.Em todas as competições pelo Chelsea nesta temporada, Kai Havertz atuou em 10 partidas, marcou quatro gols e deu três assistências.