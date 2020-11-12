Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Havertz explica escolha pelo Chelsea: 'Via a Premier League na televisão'

Meio-campista alemão é um dos destaques dos Blues e chegou como uma das contratações mais badaladas da última janela de transferências...

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 16:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 nov 2020 às 16:47
Crédito: OLI SCARFF / POOL / AFP
Um dos jogadores mais badalados na última janela de transferências, Kai Havertz optou por jogar no Chelsea. Em entrevista à imprensa alemã, o meio-campista revelou os principais motivos e disse que já conhecia bem os Blues.
- Para mim era importante escolher um clube com visão e projeto. Somos uma equipe jovem, com muitos grandes jogadores. Pensamos com ambição e queremos construir alguma coisa juntos. E isso é uma motivação para mim. E um título com o Chelsea vale mais. Uma transferência como foi a minha não acontece da noite para o dia, pensei em todas as opções. Mas via muito a Premier League na televisão e conhecia bem o Chelsea, por isso optei por vir.Em todas as competições pelo Chelsea nesta temporada, Kai Havertz atuou em 10 partidas, marcou quatro gols e deu três assistências.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Gazeta localizou desníveis, até mesmo, fora da área alagada
Desnível causou morte na Serra, diz PRF; saiba quando cabe processo por via precária
O ambiente de compras online é cada vez mais relevante para atender às expectativas dos clientes (Imagem: ADragan | Shutterstock)
De pneu a boia infantil: saiba os produtos que lideram as compras on-line no ES
Imagem de destaque
Chernobyl: a história das milhares de crianças atingidas pela catástrofe que foram tratadas em Cuba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados