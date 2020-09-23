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futebol

Havertz brilha e Chelsea goleia o Barnsley pela Copa da Liga Inglesa

Blues venceram por 6 a 0. Alemão marcou três gols e fez uma grande partida...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 17:42

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2020 às 17:42
Crédito: ALASTAIR GRANT / AFP / POOL
Pela Copa da Liga Inglesa, o Chelsea goleou o Barsnley por 6 a 0. Havertz, três vezes, Abraham, Barkley e Giroud garantiram a vitória dos Blues, que avançam para a próxima fase.COM MORALHavertz fez uma partida excelente com a camisa do Chelsea. O alemão marcou três gols e foi o nome do jogo.
SUFOCO NO INÍCIOO placar largo não mostra o que foi o jogo no total. O Barsnley começou pressionando muito e poderia ter aberto o placar, mas parou em Caballero. A qualidade individual dos Blues fez a diferença.
GIRANDO O ELENCOLampard não colocou todos os titulares para iniciarem a partida. Chilwell e Werner, por exemplo, foram poupados. O lateral entrou, mas o atacante sequer saiu do banco de reservas.

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