Havertz brilha e Chelsea goleia o Barnsley pela Copa da Liga Inglesa

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Pela Copa da Liga Inglesa, o Chelsea goleou o Barsnley por 6 a 0. Havertz, três vezes, Abraham, Barkley e Giroud garantiram a vitória dos Blues, que avançam para a próxima fase.COM MORALHavertz fez uma partida excelente com a camisa do Chelsea. O alemão marcou três gols e foi o nome do jogo.

SUFOCO NO INÍCIOO placar largo não mostra o que foi o jogo no total. O Barsnley começou pressionando muito e poderia ter aberto o placar, mas parou em Caballero. A qualidade individual dos Blues fez a diferença.