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futebol

Harry Maguire é considerado culpado por três crimes na Grécia

Zagueiro do Manchester United foi julgado pela Justiça do país nesta terça-feira (25) por agressão com agravantes, resistência à prisão e tentativa de suborno...
LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2020 às 14:53

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 14:53

Crédito: AFP
O zagueiro Harry Maguire, do Manchester United, foi considerado culpado por três crimes pela Justiça da Grécia, nesta terça-feira (25). O inglês foi responsabilizado por agressão com agravantes, resistência à prisão e tentativa de suborno.
Maguire não esteve presente no julgamento com seus advogados. No último final de semana, o zagueiro se declarou inocente e foi liberado para retornar à Inglaterra.
Em comunicado, o zagueiro se declarou inocente e afirmou que irá recorrer à decisão.
"Após a audiência desta terça-feira, eu instruí meus advogados a informarem a corte que irei recorrer. Sigo firme e confiante sobre minha inocência neste caso. Na verdade, eu, minha família e meus amigos somos as vítimas neste caso", disse.
O zagueiro foi convocado por Southgate para a seleção inglesa. Em coletiva antes da audiência, o treinador revelou acreditar na inocência do jogador.
- É claro que não é uma decisão fácil de tomar (convocar Maguire), mas é uma decisão que tomei com base nas informações que tenho. Eu falei com Harry e acredito que a história seja bem diferente do que vem sendo reportado.

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