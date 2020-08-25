Harry Maguire é considerado culpado por três crimes na Grécia

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O zagueiro Harry Maguire, do Manchester United, foi considerado culpado por três crimes pela Justiça da Grécia, nesta terça-feira (25). O inglês foi responsabilizado por agressão com agravantes, resistência à prisão e tentativa de suborno.

Maguire não esteve presente no julgamento com seus advogados. No último final de semana, o zagueiro se declarou inocente e foi liberado para retornar à Inglaterra.

Em comunicado, o zagueiro se declarou inocente e afirmou que irá recorrer à decisão.

"Após a audiência desta terça-feira, eu instruí meus advogados a informarem a corte que irei recorrer. Sigo firme e confiante sobre minha inocência neste caso. Na verdade, eu, minha família e meus amigos somos as vítimas neste caso", disse.

O zagueiro foi convocado por Southgate para a seleção inglesa. Em coletiva antes da audiência, o treinador revelou acreditar na inocência do jogador.