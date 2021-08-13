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Harry Kane volta a treinar com o Tottenham dias antes de duelo contra o Manchester City

Centroavante da equipe compareceu ao trabalho comandado pelo técnico Nuno Espírito Santo nesta sexta-feira após testar negativo para a Covid-19...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2021 às 09:26

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 09:26

Crédito: Divulgação / Tottenham
Após um período de suspense e sumido dos treinos, Harry Kane apareceu para iniciar os trabalhos sob comando no Tottenham nesta sexta-feira. O camisa 10 esteve isolado após retornar de férias e teve que realizar teste de Covid-19 antes de voltar aos gramados.Neste domingo, os Spurs enfrentam o Manchester City em um confronto curioso. O clube de Pep Guardiola é a principal pedra no sapato da equipe de Londres nesta janela de transferências por sonhar com a contratação do centroavante.
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O artilheiro também já deu demonstrações públicas de que não quer seguir atuando no Tottenham. Com todos esses ingredientes, o técnico Nuno Espírito Santo irá decidir neste sábado quais atletas serão relacionados para a partida e Kane não tem presença garantida.
Daniel Levy, mandatário da equipe londrina, afirmou que não tem a intenção em se desfazer de sua principal estrela nesta janela. O atacante possui contrato com os Spurs até 2024, mas o futuro tanto do jogador quanto do clube são incertos até o próximo dia 31 de agosto.

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