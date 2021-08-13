Harry Kane volta a treinar com o Tottenham dias antes de duelo contra o Manchester City

Crédito: Divulgação / Tottenham

Após um período de suspense e sumido dos treinos, Harry Kane apareceu para iniciar os trabalhos sob comando no Tottenham nesta sexta-feira. O camisa 10 esteve isolado após retornar de férias e teve que realizar teste de Covid-19 antes de voltar aos gramados.Neste domingo, os Spurs enfrentam o Manchester City em um confronto curioso. O clube de Pep Guardiola é a principal pedra no sapato da equipe de Londres nesta janela de transferências por sonhar com a contratação do centroavante.

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O artilheiro também já deu demonstrações públicas de que não quer seguir atuando no Tottenham. Com todos esses ingredientes, o técnico Nuno Espírito Santo irá decidir neste sábado quais atletas serão relacionados para a partida e Kane não tem presença garantida.