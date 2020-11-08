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futebol

Harry Kane salva o Tottenham e garante vitória contra West Brom

Time de José Mourinho faz uma partida abaixo da média após um primeiro tempo muito fraco. Harry Kane salva a equipe mais uma vez com gol no final da partida...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2020 às 10:52

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 10:52

Crédito: Partida entre Tottenham e West Brom foi marcada pelo equilíbrio (LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP
Foi difícil, demorado, mas o Tottenha conseguiu superar o West Bromwich fora de casa por 1 a 0 com gol do artilheiro Harry Kane aos 42 minutos da segunda etapa. O time de José Mourinho não jogou bem, fez um primeiro tempo muito ruim, mas melhorou no segundo período e segue na briga pelo título do Campeonato Inglês.
APAGADONa primeira etapa, o Tottenham foi um time sem brilho e que sofreu mais do que produziu. A melhor chance do time de Mourinho no jogo foi nos pés de Son, aos 12 minutos, ao receber bola sem marcação dentro da área, mas o sul-coreano demorou para finalizar e acertou a defesa adversária. O West Brom atacou mais, porém não deu trabalho ao goleiro Lloris.
VOLTOU MELHORNa segunda etapa, o Tottenham voltou melhor e criou mais chances no setor ofensivo. A primeira finalização ao gol veio somente aos 13 minutos com Reguilón experimentando o goleiro adversário em chute de fora da área. Aos 21, Lo Celso perdeu grande chance na pequena área ao finalizar para fora uma rebatida da zaga do West Brom.
SEMPRE ELEO técnico José Mourinho realizou algumas mudanças na segunda etapa, dentre elas a entrada do atacante brasileiro Carlos Vinícius. O camisa 45 apareceu bem aos 38 minutos e quase marcou o primeiro gol, mas parou em grande defesa de Johnstone. Aos 42 minutos, o artilheiro Harry Kane aproveitou cruzamento de Doherty para abrir o placar de cabeça e garantir o triunfo.

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