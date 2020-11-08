Harry Kane salva o Tottenham e garante vitória contra West Brom

Crédito: Partida entre Tottenham e West Brom foi marcada pelo equilíbrio (LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP

Foi difícil, demorado, mas o Tottenha conseguiu superar o West Bromwich fora de casa por 1 a 0 com gol do artilheiro Harry Kane aos 42 minutos da segunda etapa. O time de José Mourinho não jogou bem, fez um primeiro tempo muito ruim, mas melhorou no segundo período e segue na briga pelo título do Campeonato Inglês.

APAGADONa primeira etapa, o Tottenham foi um time sem brilho e que sofreu mais do que produziu. A melhor chance do time de Mourinho no jogo foi nos pés de Son, aos 12 minutos, ao receber bola sem marcação dentro da área, mas o sul-coreano demorou para finalizar e acertou a defesa adversária. O West Brom atacou mais, porém não deu trabalho ao goleiro Lloris.

VOLTOU MELHORNa segunda etapa, o Tottenham voltou melhor e criou mais chances no setor ofensivo. A primeira finalização ao gol veio somente aos 13 minutos com Reguilón experimentando o goleiro adversário em chute de fora da área. Aos 21, Lo Celso perdeu grande chance na pequena área ao finalizar para fora uma rebatida da zaga do West Brom.